Актуальны ли еще диетические столы и какие у них есть минусы

Для того, чтобы разобраться, актуально ли еще понятие "диетический стол" и какие у него бывают минусы, "Рамблер" поговорил с врачом, экспертом в области здорового питания, который ответил на наши вопросы, а также рассказал в целом о разновидностях питания.

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По словам терапевта, существует лечебное и рациональное питание, оно же – правильное. В первом случае нужен диетолог, который его подробно распишет, составит меню, а правильно питаться поможет, например, нутрициолог.

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Лечебное питание "расплывается" и предлагается пациенту с наличием любого хронического заболевания, в классической медицине выбор действительно происходит среди 15 предложенных столов. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Основоположник диетологии и рационов доктор Мануил Певзнер. Им они и были предложены, и до сих пор применяются в рекомендациях в стационарах, санаториях. Для врача это удобно, ведь он не затрачивает много времени на объяснение принципов питания, называя только лишь номер стола. А пациент получает рекомендацию на листовке.

Минусы у такого подхода есть: рацион диетических столов не индивидуализирован, не учитывается, что у человека могут быть аллергии и непереносимости, а также другие хронические заболевания. Если у человека таких болезней несколько, он может получить несколько рекомендаций столов от разных специалистов и сформировать один протокол питания тогда будет для довольно трудно. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Что же касается непосредственно практики: чаще всего врачи сталкиваются с рекомендациями по питанию при сахарном диабете, а это стол номер 9, который включает в себя, например, большое количество углеводов, однако пациентам с сахарным диабетом стоит употреблять меньше углеводов, как быстрых, так и долгих, чем в классической рекомендации стола.

Недаром все активнее применяются современные стандарты, в том числе LCHF диета, если это необходимо. И самая оправданная и показавшая себя с положительных сторон и исследований средиземноморская диета. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

На смену 10 столу, который предлагается пациентам с гипертонической болезнью, например, предлагается диета DASH, специальный рацион питания, который показал свою эффективность именно при этом заболевании.