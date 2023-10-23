Диетологи часто говорят о пользе белка. Но не все так однозначно. Оказывается, высокобелковая диета может быть опасна для организма. Об этом сообщается в исследовании ученых из Висконсинского университета США, опубликованном в журнале eLife.

Белок содержится в яйцах, мясе, растениях из семейства бобовые и молочных продуктах. Белок полезен для поддержания хорошего метаболизма, стабилизации некоторых гормонов и производства эритроцитов.

Но все эти факты о пользе белка касаются только здоровых людей. У людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, из-за высокобелковой диеты может развиться диабет и увеличиться объем жировой массы.

Испытания гипотезы проводились на мышах. Одна группа грызунов получала 36% калорий из белка, а вторая — 7%. При этом мыши на высокобелковой диете также выполняли физические упражнения три раза в неделю.

В результате исследования выяснилось, что мыши из первой группы потолстели, набрав избыточную жировую массу. У них также ухудшилась чувствительность к инсулину — один из главных симптомов сахарного диабета.

Поэтому людям, которые не занимаются спортом, противопоказана диета с высоким содержание белка. Для исключения риска возникновения диабета необходимо снизить потребление белка и больше заниматься фитнесом.

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