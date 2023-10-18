Количество потребляемых яиц должно зависеть от состояния здоровья человека, уверен диетолог Евгений Арзамасцев.

В беседе с “Москвой 24” он рассказал, что молодые и активные люди могут есть по два яйца в день.

Однако при проблемах со здоровьем, например, при наличии лишнего веса или атеросклероза, стоит ограничить количество яиц в рационе. Они достаточно калорийны, поэтому при ежедневном употреблении есть риск набрать еще больше веса. В таком случае диетолог рекомендует есть их не чаще двух-трех раз в неделю.

То же самое касается и употребления яиц при атеросклерозе. Арзамасцев отметил, что при наличии данного заболевания куда важнее контролировать поступление холестерина из других продуктов: колбас, полуфабрикатов и сосисок.