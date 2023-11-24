Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала о пользе цикория для пожилых людей.

Медик напомнила о том, что в цикории отсутствует кофеин и танин, поэтому данный напиток не возбуждает нервную систему, а напротив, успокаивает ее. Кроме того, цикорий оказывает благотворное воздействие на микрофлору кишечника из-за пребиотиков в составе.

Эксперт посоветовала отдавать предпочтение сублимированному цикорию, который является самым полезным. Вместе с тем врач отметила, что цикорий может быть противопоказан для пациентов с индивидуальной непереносимостью и аллергией.