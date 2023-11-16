Диетолог назвала самую вредную для пожилых людей рыбу

Диетолог Соломатина назвала самую вредную для пожилых людей рыбу
Многие специалисты рекомендуют включать в рацион рыбу, так как она богата полезными микроэлементами, однако в некоторых случаях от нее может быть больше вреда. Диетолог Елена Соломатина рассказала "Москве 24" о самой опасной для пожилых людей рыбе.
По словам специалиста, таковой считается тиляпия. Если ее выращивают в плохих условиях и кормят не самым лучшим образом, то она накапливает токсины и тяжелые металлы.
В таком случае рыба представляет особую опасность именно для пожилых людей, так как с возрастом защитные функции организма ослабевают. В этой связи диетолог рекомендовала потреблять тиляпию не чаще одного раза в месяц.
К тунцу также стоит подходить с осторожностью, отметила эксперт. Чем дольше он живет, тем больше ртути в себе накапливает, пояснила она.
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