Врач рассказал, какие продукты необходимо есть пожилым людям

Врач Поляков рассказал, какие продукты необходимо есть пожилым людям
Некоторые продукты обладают полезными свойствами, которые необходимы нашему организму. Эндокринолог Антон Поляков рассказал "Вечерней Москве", какие из них необходимы пожилым людям.
По словам специалиста, белок является важным компонентом для сохранения здоровья и физической формы человека, поэтому необходимо поддерживать его уровень в норме. Кроме того, это вещество регулирует количество коллагена и гормонов в организме.
Врач рекомендует пожилым людям потреблять рыбу, морепродукты и мясо птицы. А от красного мяса, напротив, лучше отказаться: в нем содержится большое количество метионина, повышающего риск развития онкологии.
Что касается суточной нормы потребления белка, то для женщин она составляет около 200-300 граммов, а для мужчин – 300-400 граммов.
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