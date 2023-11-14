Врач рассказал, какие продукты необходимо есть пожилым людям

Некоторые продукты обладают полезными свойствами, которые необходимы нашему организму. Эндокринолог Антон Поляков рассказал "Вечерней Москве", какие из них необходимы пожилым людям.

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По словам специалиста, белок является важным компонентом для сохранения здоровья и физической формы человека, поэтому необходимо поддерживать его уровень в норме. Кроме того, это вещество регулирует количество коллагена и гормонов в организме.

Врач рекомендует пожилым людям потреблять рыбу, морепродукты и мясо птицы. А от красного мяса, напротив, лучше отказаться: в нем содержится большое количество метионина, повышающего риск развития онкологии.

Что касается суточной нормы потребления белка, то для женщин она составляет около 200-300 граммов, а для мужчин – 300-400 граммов.