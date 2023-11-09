Почему нужно есть яйца каждый день: доводы ученых

Куриные яйца неспроста считаются идеальным продуктом для завтрака: они неприхотливы в приготовлении, при этом питательны и заряжают энергией на несколько часов. Кроме того, их можно сочетать с самыми разными гарнирами, соусами и специями.

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Не так давно ученые развеяли миф о том, что ежедневное потребление яиц может негативно отразиться на состоянии здоровья и функционировании некоторых органов.

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Напротив, существуют исследования, доказывающие обратное: куриные яйца богаты уникальными антиоксидантами и мощными питательными веществами. В этой связи некоторые специалисты рекомендуют добавить этот продукт в свой рацион и съедать от одного до двух яиц в день (в случае отсутствия отдельных заболеваний и аллергических реакций).

"Рамблер" расскажет о полезных свойствах куриных яиц, доказанных наукой.

Все и сразу

Яйца богаты витаминами, минералами, высококачественным белком, полезными жирами и другими питательными веществами, необходимыми человеческому организму.

В одном яйце содержатся витамины B12, B2, А, Е и B5. Они нужны для профилактики различных видов анемии, поддержания работы сердца, сосудов, нервной системы, репродуктивных органов, остроты зрения, нормального развития слизистых оболочек, регенерации клеток мышц, восстановления кожного покрова и др.

Они также богаты кальцием, железом, калием, цинком, марганцем, фолиевой кислотой и селеном, которые отвечают за формирование костей и эмали зубов, воспроизводство здоровых эритроцитов, регуляцию водно-солевого баланса, укрепление иммунитета и синтез аминокислот.

Одно яйцо среднего размера содержит около 75 калорий, 5 граммов белка и 4 граммов жиров и углеводов.

Снижают риск развития ряда заболеваний

Ученые неоднократно изучали, как потребление яиц сказывается на работе сердца и может ли навредить ему из-за высокого содержания холестерина, однако такой связи обнаружено не было. Напротив, они пришли к выводу, что продукт полезен для сердечно-сосудистой системы.

Согласно результатам одного исследования, потребление трех цельных яиц в день снижает резистентность к инсулину и повышает уровень липопротеинов высокой плотности, то есть "хорошего" холестерина, как его сейчас называют. Таким образом, яйца можно потреблять в целях профилактики сахарного диабета и сердечных заболеваний.

Содержат большое количества холина

Холин является важным питательным веществом, о значении которого многие даже и не подозревают. А он, в свою очередь, необходим для синтеза нейромедиатора ацетилхолина и формирования клеточных мембран, то есть играет большую роль в поддержании работы мозга. Впрочем, он важен и для печени, сердца, всей нервной системы: его недостаток в организме повышает риск развития проблем с указанными органами.

Дефицит холина в организме регулярно фиксируется у людей разного возраста и пола. Это объясняется тем, что он преимущественно содержится в мозгах, печени, почках, сердце и легких, которые нельзя назвать самыми заманчивыми и популярными блюдами. Именно по этой причине врачи рекомендуют потреблять яйца: желток является богатым источником холина.