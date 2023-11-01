Мифы о холестерине и жирной пище, в которые многие верят

Некоторые люди старательно избегают продуктов с большим содержанием жиров и холестерина, считая, что их потребление может спровоцировать развитие самых различных заболеваний, преимущественно сердечно-сосудистой системы.

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"Рамблер" расскажет о самых популярных мифах, посвященных этой теме, и почему в них не стоит верить.

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1. Жирная пища – это всегда калории

Самая распространенная и наиболее логичная, на первый взгляд, теория гласит, что потребление продуктов с большим содержанием жиров плохо сказывается не только на здоровье, но и на фигуре. Чем больше их ешь, тем быстрее поправляешься. Так ли это на самом деле?

Самое время вспомнить, как выглядит "идеальный" завтрак в лучших традициях правильного питания. Чаще всего за него выдают, например, тост с гуакамоле с авокадо, поверх которого лежат яйца пашот. А в качестве полезных перекусов многие специалисты (тренеры, диетологи) рекомендуют выбирать орехи.

Так вот, все вышеперечисленное является богатым источником жиров, которые прежде всего насыщают организм энергией на длительный период времени. Кроме того, как было доказано учеными, при особом сочетании такие продукты помогают избавляться от лишних килограммов, а не набирать их.

2. Продукты с высоким содержанием холестерина вредны для здоровья

Такое мнение тоже достаточно распространено, но считать его истинным нельзя. Уже не первый год принято отделять полезный холестерин от вредного, который положительно сказывается на работе органов и самочувствии. Так, например, яичные желтки богаты холестерином и в то же время содержат немало витаминов и минералов, в том числе B12, холин и селен. А не самый диетический йогурт с высоким содержанием холестерина содержит необходимые всем нам белки и кальций.

Однако важно понимать, что есть и плохой холестерин. Его источником являются жареная пища, обработанное мясо и мороженое, который действительно не стоит злоупотреблять.

3. Жиры провоцируют развитие болезней сердца

Эта тема активно обсуждается специалистами и сегодня, однако проведенные в последние годы исследования не выявили устойчивой связи между потреблением насыщенных жиров и развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Насыщенные жиры, как установили ученые, действительно увеличивают число липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и аполипопротеина B в организме: именно они являются плохим холестерином.

Однако в данном случае нужно понимать, что продукты с высоким содержанием жиров увеличивают количество крупных частиц ЛПНП и уменьшают количество более мелких и плотных частиц ЛПНП, что вовсе не так плохо для нашего здоровья. Напротив, подобные процессы способствуют защите сердца и его более исправной работе.

"Помните, что существует множество типов насыщенных жиров, каждый из которых по-разному влияет на здоровье. При их потреблении нужно учитывать ваш рацион питания в целом, общее состояние здоровья, наследственный фактор и многие другие", – обращают внимание эксперты.