Чем опасен холестерин и как его снизить

Холестерин — это воскообразное вещество, содержащееся в крови. Организму необходим холестерин для построения здоровых клеток, но высокий уровень холестерина может увеличить риск сердечных заболеваний.

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При высоком уровне холестерина в кровеносных сосудах могут образовываться жировые отложения. Со временем эти отложения растут, затрудняя прохождение достаточного количества крови через артерии. Иногда эти отложения могут внезапно лопнуть и образовать тромб, способный вызвать сердечный приступ или инсульт.

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Высокий уровень холестерина может передаваться по наследству, но часто он является результатом нездорового образа жизни, что делает его предотвратимым и поддающимся лечению. Здоровая диета, регулярные физические упражнения и иногда лекарства могут помочь снизить высокий уровень холестерина.

Способы снизить уровень холестерина

Ешьте меньше жирной пищи

Чтобы снизить уровень холестерина, постарайтесь сократить потребление жирной пищи, особенно продуктов, содержащих жиры, называемые насыщенными.

Вы по-прежнему можете есть продукты, содержащие более здоровый тип жира, называемый ненасыщенным жиром.

Проверяйте этикетки на продуктах, чтобы узнать, какой тип жира в них содержится.

Старайтесь есть больше таких продуктов, как:

жирная рыба, такая как скумбрия и лосось

коричневый рис, цельнозерновой хлеб и макароны из цельнозерновой муки

орехи и семена

фрукты и овощи

Старайтесь есть меньше:

мясные пироги, колбасы и жирное мясо

сливочное масло, сало и топленое масло

сливки и твердый сыр, например чеддер

торты и печенье

продукты, содержащие кокосовое или пальмовое масло

Занимайтесь

Старайтесь заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут (2,5 часа) в неделю.

Вот несколько хороших вещей, которые стоит попробовать на старте:

ходьба – старайтесь идти достаточно быстро, чтобы ваше сердце начало биться быстрее.

плавание

езда на велосипеде

Попробуйте несколько разных упражнений, чтобы найти то, что вам нравится.

Не курите и сократите потребление алкоголя