Ученые разработали первый в мире препарат, снижающий холестерин

Ученые из Государственного университета Монаша в Австралии разработали первый в мире препарат, снижающий холестерин. Об этом сообщает "Ридус".

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Препарат будет бороться с повышенным холестерином, который обусловлен генетикой и не поддается лечению, диетам и смене образа жизни.

Исследователи протестировали эффективность препарата мувалаплина при помощи 114 добровольцев. После приема лекарства уровень холестерина у них снизился уже на второй день, а спустя две недели снижение "плохого холестерина" составило 65%.

Среди побочных эффектов ученые выделили головную боль, диарею, усталость. Однако вместе с тем эксперты подчеркнули, что в целом испытуемые перенесли препарат хорошо.