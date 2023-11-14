Диетолог Наталья Круглова в беседе с News.ru рассказала, кому нельзя есть квашеную капусту.

Медик напомнила о том, что данный продукт содержит слишком много соли, поэтому его не стоит есть пациентам с болезнями ЖКТ.

Кроме того, с осторожностью капусту следует употреблять гипертоникам и людям, у которых имеются проблемы с почками.

Существует также индивидуальная непереносимость квашеной капусты – как правило, она встречается у пациентов с заболеваниями кишечника и желудка.