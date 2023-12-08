"Порой лучше спать на обычной". Врач предупредил о вреде ортопедических подушек

Принято считать, что на ортопедической подушке спать удобнее и полезнее. Но в некоторых случаях она может лишь навредить – почему, изданию "Доктор Питер" рассказал остеопат Дмитрий Симкин.

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Такие подушки выполнены из современных материалов, имеют разную форму и размеры. При выборе аксессуара человек может ориентироваться на свою любимую позу для сна, не учитывая тот факт, что на самом деле мы спим в разных позах.

В течение ночи одна поза сменяется другой, и далеко не все и не всегда просыпаются, чтобы придать подушке подходящую форму. В результате голова может оказаться в максимально неудобном положении, объяснил врач.

"Важно понимать: порой лучше спать на обычной подушке, чем на ортопедической модели неудачной или неподходящей формы".