"Порой лучше спать на обычной". Врач предупредил о вреде ортопедических подушек

"Порой лучше спать на обычной". Остеопат Симкин объяснил, как ортопедические подушки вредят здоровью
Принято считать, что на ортопедической подушке спать удобнее и полезнее. Но в некоторых случаях она может лишь навредить – почему, изданию "Доктор Питер" рассказал остеопат Дмитрий Симкин.
Такие подушки выполнены из современных материалов, имеют разную форму и размеры. При выборе аксессуара человек может ориентироваться на свою любимую позу для сна, не учитывая тот факт, что на самом деле мы спим в разных позах.
В течение ночи одна поза сменяется другой, и далеко не все и не всегда просыпаются, чтобы придать подушке подходящую форму. В результате голова может оказаться в максимально неудобном положении, объяснил врач.
"Важно понимать: порой лучше спать на обычной подушке, чем на ортопедической модели неудачной или неподходящей формы".
Ранее "Рамблер" рассказывал, как не заснуть в новогоднюю ночь.