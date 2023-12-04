Эксперт по сну назвала закуску, которая мешает спать по ночам

По словам специалиста по сну и психотерапевта Дениз Иордаке, перед сном не следует есть продукты с высоким содержанием соли, например, соленые закуски вроде чипсов — основной продукт многих уютных киновечеров. Об этом врач рассказала The Mirror.

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Продукты с высоким содержанием натрия, такие как соленые закуски, обработанное мясо и некоторые консервы, могут привести к повышенной задержке воды, что, в свою очередь, обезвоживает организм. При обезвоживании вы можете просыпаться по ночам от жажды, что нарушает цикл сна, говорит Дениз.

Еще одна причина — повышение кровяного давления, что также может навредить нашему сну.

"Чрезмерное потребление соли может повышать кровяное давление, что затрудняет расслабление и засыпание. Гипертония связана с такими расстройствами сна, как бессонница и апноэ сна".

Ничто так не нарушает сон, как необходимость часто бегать в туалет, а соленые закуски могут стать причиной этого, объяснила Дениз. Соль может побудить организм вырабатывать больше мочи, что приведет к более частым походам в туалет в ночное время, известным как ноктурия. Это может прервать ваш сон и помешать вам достичь стадий глубокого сна.

Чтобы этого не происходило, эксперт по сну рекомендует не есть соленые продукты в течение двух-трех часов перед сном. Это даст организму достаточно времени, чтобы переработать натрий и снизить вероятность ночных срывов.

"Выбор альтернативных продуктов с низким содержанием натрия или сбалансированный, умеренный прием пищи перед сном может снизить вероятность нарушения сна и способствовать более спокойной ночи".

Дениз рекомендует перекусить "легким, сбалансированным продуктом", если вы чувствуете голод перед сном, например, небольшой порцией овсянки или бананом, так как в них мало натрия.