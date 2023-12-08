Сомнолог рассказала, как не заснуть в новогоднюю ночь

Новый год принято отмечать в полночь, но не все остаются бодрыми к этому времени. О том, как не заснуть перед Новым годом и не сбить режим в праздники, Life.ru рассказала руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова.

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Чтобы не заснуть в Новый год, надо быть активным, играть в игры, двигаться, слушать веселую музыку и дышать свежим воздухом. Врач отметила, что взбодриться также помогут цитрусовые ароматы и хорошее освещение, которое блокирует выработку гормона сна мелатонина.

Поспите днем, если есть такая возможность. Пейте напитки с кофеином (кофе, чай, кола), но не позднее чем за восемь часов до запланированного времени отхода ко сну. Избегайте употребления кофеина в дни, предшествующие кануну Нового года, так как при чрезмерном употреблении он становится менее эффективным.

А чтобы не сбить режим, надо побольше выходить на улицу, меньше пить алкогольные напитки (не стоит выпивать ранее чем за 2 часа до отхода ко сну) — спирт ухудшает качество сна, а если это еще и сладкие коктейли, то похмелье не избежать, говорит Сурненкова.

Чтобы стабилизировать организм и нормализовать режим сна, необходимо есть больше зелени и употреблять большое количество витамина С и полезного белка.