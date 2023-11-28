Регулярные физические упражнения, дыхательные тренировки и отказ от кофеина и алкоголя могут помочь справиться с проблемами бессонницы, рассказла невролог, сомнолог Кадрия Валеева в интервью "Москве 24".

По словам врача, бессонница возникает, когда человек не может заснуть в течение получаса или более, часто просыпается ночью и трудно засыпает обратно, а также просыпается раньше запланированного времени. В таком случае, сон становится поверхностным, и человек не ощущает полноценного отдыха.

Острая бессонница длится менее трех месяцев и может быть вызвана острыми заболеваниями различных органов и систем. Сомнолог привела пример пациента, приступы кашля у которого мешали ему спать. После диагностики коклюша и успешного лечения сон улучшился.

"Очень часто причиной бессонницы становятся стресс, тревога, циркадные расстройства, неправильный образ жизни. В этом случае, чтобы наладить сон, важно проводить антистрессовые мероприятия: это могут быть аутогенные тренировки, дыхательные упражнения".

Валеева советует регулярно заниматься спортом по 45 минут в день. Для этого подойдут бег, ходьба или плавание. Врач также рекомендует отказаться от кофеина и алкоголя. Также возможно применение безрецептурных снотворных препаратов.

Для нормализации сна рекомендуется придерживаться режима, ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день, в том числе по выходным. Также важно создать комфортные условия для сна, например, обеспечить тихую и темную комнату.