Почему появляется бессонница и как наладить режим

Стоит один раз засидеться допоздна, как режим сна тут же сбивается и на следующий день уже довольно проблематично заснуть в привычное время.

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Однако нарушение сна может сигнализировать о проблемах со здоровьем, поэтому так важно разобраться в настоящей причине бессонницы. “Рамблер” узнал у эксперта, почему возникают проблемы со сном и как можно с ними справиться.

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Фазы сна

Сон здорового человека можно поделить на несколько стадий. Первая из них – фаза медленного сна, которая длится порядка 5-10 минут. Потом наступает вторая стадия продолжительностью в 20 минут. Затем третья и четвертая, в сумме занимающие 30-40 минут ото сна.

По прошествии всех ступеней человек снова возвращается на вторую стадию глубокого сна, после которой появляется первая быстрая фаза, продолжительностью всего в пять минут. Такая последовательность называется циклом сна.

Первый цикл длится около 90-100 минут, затем они повторяются. Постепенно доля медленного сна уменьшается, начинает превалировать быстрая фаза. Иногда доля быстрого сна может превышать один час. Здоровый человек за ночь проходит пять таких циклов.

Почему возникают проблемы со сном

Как отмечает терапевт Наталья Подгородетская, иногда бессонница длится несколько дней и исчезает спонтанно. Это может указывать на действия временных факторов, таких как сильный стресс, изменение часового пояса. Однако нарушения сна могут вызывать и некомфортные условия: неприятные запахи, слишком низкая или высокая температура в помещении, определенный свет, например, от гаджетов, посторонние шумы, непривычная обстановка, неудобная постель.

С другой стороны, проблемы со сном могут иметь определенные психологические или физические обоснования, например, депрессия, страхи, тревога, хронический стресс, психиатрические расстройства, работа в ночные смены, чрезмерная нагрузка. Подгородетская Наталья Владимировна Врач-терапевт

На хороший сон влияет употребление продуктов и препаратов, которые содержат кофеин. Алкоголь или употребление мочегонных лекарств тоже могут стать причиной бессонницы.

Заболевания щитовидной железы, например, гиперфункция щитовидной железы или заболевания почек, могут привести к нарушениям сна, болезни кожи или аллергии, которые усиливают зуд в ночное время. У женщин в климактерическом расстройстве или в периоде менопаузы тоже может нарушаться сон. Подгородетская Наталья Владимировна Врач-терапевт

Как нормализовать сон

Прежде всего, терапевт советует установить постоянное время для сна, которое поможет настроить биологические часы, а также создать все условия для приятного отдыха: постельное белье и комфортную температуру засыпания (от 19 до 22 градусов), проветренное помещение.

Лучше не есть за 2 часа до сна и совершить прогулку, что поможет снять стресс. В квартире нужно создать приглушенное освещение, это тоже поможет настроить биологические часы.

Не занимайтесь делами, которые могут перевозбудить нервную систему, не работайте перед сном, не читайте, не смотрите новостные каналы. Если ночью все же проснулись, не стоит вставать и заниматься активными делами, лучше полежать, а через время вы снова уснете. Подгородетская Наталья Владимировна Врач-терапевт