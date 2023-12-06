Врач Андрей Тяжельников в беседе с изданием "Москва 24" рассказал, почему лечиться народными средствами во время простуды может быть опасно.

Прежде всего медик рассказал об опасности прогреваний. По словам эксперта, такая процедура может провоцировать еще большее распространение инфекции. Прогревания особенно противопоказаны при температуре.

Ингаляции горячим паром и картошкой также нельзя назвать безопасными. Помимо этого, медик заявил, что нельзя пить холодную воду при больном горле для обезболивания.

Тяжельников рекомендовал пить теплые напитки, поскольку такое питье смягчает горло и помогает в борьбе с интоксикацией.