Некоторые пациенты для лечения гриппа прибегают не только к приему лекарственных препаратов, но и народным средствам, которые, как предполагается, могут быть не менее эффективны. Врач-иммунолог Вячеслав Жемчугов рассказал "Вечерней Москвой" о наиболее опасных из них.

По словам специалиста, отдельные народные средства оказывают достаточно серьезную нагрузку на организм и могут навредить человеку. Речь идет о нырянии в прорубь, горячей бане и водке с перцем. От них следует воздерживаться, отмечает врач.

"Велика вероятность, что у больного повысятся давление и пульс. При скрытых сердечно-сосудистых заболеваниях организм человека может не выдержать такой нагрузки и отключиться", – объяснил иммунолог.

Травяные настои и барсучий жир, которые также пользуются популярностью, стоит применять с осторожностью, отмечает врач. Рекомендация объясняется тем, что они не включены в государственный реестр лекарственных средств и их положительные свойства на сегодняшний день никем не доказаны.