Терапевт назвал простой способ избежать гриппа

Терапевт Джефф Фостер в беседе с изданием The Sun рассказала, как уберечь себя от гриппа.

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По словам медика, самый эффективный способ поддержать иммунитет помимо прививки – здоровый образ жизни. А именно Фостер рекомендовал правильно питаться, не пренебрегать полноценным сном, заниматься спортом и не подвергать организм излишнему стрессу.

Врач добавил, что многие в сезон холодов пытаются избежать простуды путем приема витаминов. Однако достоверных данных о том, что витамины снижают риск заражения гриппом, нет. Исключением является лишь витамин D.

В заключение Фостер также посоветовал сохранять дистанцию в людных местах, избегать общения с зараженными людьми и регулярно мыть руки.