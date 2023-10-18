К народной медицине не стоит прибегать при лечение ряда заболеваний, в том числе гриппа. Как народные методы могут навредить организму, "Аргументам и Фактам" рассказала врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина.

Во-первых, по словам специалиста, использование трав в виде отваров, полосканий и прочих, а также употребление популярных в таких случаях меда, чеснока, малины и лука могут стать причиной острого приступа аллергии. В подобной ситуации увеличивается риск развития анафилактического шока, объяснила Паршина.

Во-вторых, иногда опасность представляет и ингаляция в домашних условиях на основе отваров овощей и различных трав. Иммунолог предупредила, что к этому методу не стоит прибегать тем, у кого в анамнезе есть бронхиальная астма, обструктивный бронхит и коклюш. Помимо этого, ингаляции стоит избегать при температуре.

Специалист также предупредила о потенциальной опасности безобидного на первый взгляд горячего чая с вареньем. В данном случае важно понимать, что некоторые ягоды являются богатым источником витамина С, высокое содержание в организме которого может стать причиной раздражения слизистых оболочек ЖКТ и усугубить течение гастрита, язвы желудка и др.