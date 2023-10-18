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Эксперт Разаренова рассказала, какие продукты нужно включить в ежедневный рацион

Некоторые продукты нужно употреблять ежедневно, чтобы поддерживать свое здоровье, уверена нутрициолог Александра Разаренова.

В беседе с “Радио 1” она заявила, что нужно употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов в день. Одна порция – какой-то овощ, например, целый помидор или огурец.

Также важно потреблять белок, норма взрослого человека – 0,8 грамм на килограмм веса. Получить его можно из таких продуктов как яйца, мясо и рыба. Особую пользу организму принесут и растительные белки, среди которых бобы, орехи и семена.

Названы продукты с наибольшим содержанием клетчатки

Нутрициолог сделала акцент на том, что нужно выпивать не менее двух литров воды ежедневно, это поможет поддерживать хороший обмен веществ.

Также не стоит пренебрегать полезными жирами, которые содержатся в маслах, авокадо и орехах. Разаренова также напомнила, что пользу организму принесет ежедневное употребление порции кисломолочных продуктов.

Ранее мы рассказывали о том, какие продукты опасно есть сырыми.

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