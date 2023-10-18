Некоторые продукты нужно употреблять ежедневно, чтобы поддерживать свое здоровье, уверена нутрициолог Александра Разаренова.

В беседе с “Радио 1” она заявила, что нужно употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов в день. Одна порция – какой-то овощ, например, целый помидор или огурец.

Также важно потреблять белок, норма взрослого человека – 0,8 грамм на килограмм веса. Получить его можно из таких продуктов как яйца, мясо и рыба. Особую пользу организму принесут и растительные белки, среди которых бобы, орехи и семена.

Нутрициолог сделала акцент на том, что нужно выпивать не менее двух литров воды ежедневно, это поможет поддерживать хороший обмен веществ.

Также не стоит пренебрегать полезными жирами, которые содержатся в маслах, авокадо и орехах. Разаренова также напомнила, что пользу организму принесет ежедневное употребление порции кисломолочных продуктов.