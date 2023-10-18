В беседе с “Москвой 24"она сообщила, что необходимо делать это утром, сразу после пробуждения, днем и вечером. Это поможет понять, покрывает ли прием гипотензивных препаратов все время суток, потому что иногда давление поднимается с утра или ближе к вечеру.