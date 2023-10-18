Терапевт Чернышова дала советы гипертоникам, как правильно мерить давление
Гипертоникам рекомендуется измерять давление три раза в день, сообщает терапевт Надежда Чернышова.
В беседе с “Москвой 24"она сообщила, что необходимо делать это утром, сразу после пробуждения, днем и вечером. Это поможет понять, покрывает ли прием гипотензивных препаратов все время суток, потому что иногда давление поднимается с утра или ближе к вечеру.
Врач советует измерять давление в одни и те же промежутки времени. Лучше делать это спустя полчаса после приема пищи, и стараться придерживаться таких измерений ежедневно.
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