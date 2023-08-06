Кардиолог перечислил способы снизить давление без лекарств

Кардиолог Джойс Оэн-Сяо из Йельской медицинской школы заявила, что некоторые привычки могут снизить необходимость в приеме лекарств при гипертонии. Подробностями эксперт поделилась в беседе с HealthDay.

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На сегодняшний день существуют препараты, которые эффективно снижают давление. Однако изменение образа жизни может усилить их действие и, как следствие, позволяет принимать меньше лекарств.

Так, кардиолог советует регулярную физическую нагрузку, например, около 150 минут быстрой ходьбы в неделю или танцев. Также следует ограничить потребление количества соли, алкоголя.

Кроме этого, медик советует поддерживать здоровый вес и стремиться к снижению уровня стресса и качественному сну.