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Кардиолог перечислил способы снизить давление без лекарств

Кардиолог Джойс Оэн-Сяо из Йельской медицинской школы заявила, что некоторые привычки могут снизить необходимость в приеме лекарств при гипертонии. Подробностями эксперт поделилась в беседе с HealthDay.

Кардиолог перечислил способы снизить давление без лекарств
© Unsplash.com

На сегодняшний день существуют препараты, которые эффективно снижают давление. Однако изменение образа жизни может усилить их действие и, как следствие, позволяет принимать меньше лекарств.

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Так, кардиолог советует регулярную физическую нагрузку, например, около 150 минут быстрой ходьбы в неделю или танцев. Также следует ограничить потребление количества соли, алкоголя.

Кроме этого, медик советует поддерживать здоровый вес и стремиться к снижению уровня стресса и качественному сну.

Ранее терапевт перечислила симптомы пониженного давления в жару.

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