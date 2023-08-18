Простое упражнение, которое поможет снизить давление

Гипертонию (хроническое повышение давления) называют тихим убийцей из-за того, что заболевание медленно, но разрушительно влияет на организм. Давление появляется из-за того, что сосуды в теле человека сжимаются и провоцируют плохую циркуляцию крови. Это, в свою очередь, может стать причиной инсульта.

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По данным ВОЗ, во всем мире около 1,3 миллиарда человек страдают гипертонией. При этом половина из них не знают об этом диагнозе. Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно заниматься лечением повышенного давления и корректировать свой образ жизни. Ученые призывают также тренировать дыхательные мышцы. О том, как это делать, — в материале “Рамблера”.

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Общие рекомендации

Лечение гипертонии включает в себя совокупность методов и корректировку образа жизни. Пациентам рекомендуют употреблять меньше жареного, соленого, сладкого и делать упор на пище, богатой клетчаткой и полезными насыщенными жирами. Кроме того, людям, страдающим гипертонией, необходимо наладить питьевой режим и двигательную активность.

Однако не всем удается изменить свой образ жизни и побороть гипертонию. Лекарственные средства помогают не всегда, поэтому медицина и здоровый образ жизни работают вместе для лечения гипертонии. Ученые уверяют, что есть и другие возможные способы понизить давление.

Дыхательные упражнения

Ученые разработали упражнение на дыхательные мышцы, которое помогает предотвратить гипертонию. Оно называется ISMT и расшифровывается как “тренировка-усиление инспираторных мышц”.

Для его выполнения необходимо специальное устройство. На протяжении пяти минут пациент просто дышит, при этом для вдоха и выдоха ему необходимо приложить усилие, как будто процесс происходит через трубочку с густым йогуртом.

Эксперты провели эксперимент с контрольной группой, куда вошли 36 человек от 50 до 70 лет. Все они были здоровы, но единственной проблемой была гипертония. На протяжении шести недель они использовали инструмент для дыхания. Первая половина дышала с высоким сопротивлением, а вторая — с низким.