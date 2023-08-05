Врач рассказала, как гипертоникам пережить жару

Людям с гипертонией очень важно обезопасить себя в жару. В жаркую погоду сердечно-сосудистые заболевания обостряются. Об этом рассказала врач-кардиолог Светлана Бязрова изданию "Известия".

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По словам кардиолога, в жаркую летнюю погоду артериальное давление обычно снижается, но не у гипертоников. У них может быть нарушена эта реакция, а потому давление, наоборот, повышается.

Резкое повышение артериального давления у гипертоников может привести к ишемической болезни сердца, инсульту, сердечному приступу, почечной недостаточности, заболеваниям зрительных органов, осложнениям беременности.

Светлана Бязрова отмечает, что гипертоники должны соблюдать меры предосторожности.

"Пить как можно больше жидкости (не менее 2 л воды в день), ограничить физические нагрузки, избегать длительного пребывания на прямом солнце, носить легкую одежду из натуральных материалов и головной убор", — подчеркнула врач.

Кроме того, людям с гипертонией следует следить за питанием: не стоит употреблять соленую, жирную и острую пищу. А еще им нужно регулярно контролировать артериальное давление.