$94.81+1.03103.84+1.31

Врач Бязрова рассказала, как гипертоникам пережить жару

Людям с гипертонией очень важно обезопасить себя в жару. В жаркую погоду сердечно-сосудистые заболевания обостряются. Об этом рассказала врач-кардиолог Светлана Бязрова изданию "Известия".

Врач рассказала, как гипертоникам пережить жару
© Unsplash

По словам кардиолога, в жаркую летнюю погоду артериальное давление обычно снижается, но не у гипертоников. У них может быть нарушена эта реакция, а потому давление, наоборот, повышается.

Резкое повышение артериального давления у гипертоников может привести к ишемической болезни сердца, инсульту, сердечному приступу, почечной недостаточности, заболеваниям зрительных органов, осложнениям беременности.

Какой эффект на психику оказывает гипертония

Светлана Бязрова отмечает, что гипертоники должны соблюдать меры предосторожности.

"Пить как можно больше жидкости (не менее 2 л воды в день), ограничить физические нагрузки, избегать длительного пребывания на прямом солнце, носить легкую одежду из натуральных материалов и головной убор", — подчеркнула врач.

Кроме того, людям с гипертонией следует следить за питанием: не стоит употреблять соленую, жирную и острую пищу. А еще им нужно регулярно контролировать артериальное давление.

Ранее "Рамблер" писал о том, какие способы помогают отсрочить развитие гипертонии.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости