Инфекционист Ольга Матюхина в беседе с изданием aif.ru рассказала, чем опасен незаживающий герпес на губах.

По словам медика, длительное течение герпеса и частые рецидивы связаны с реактивацией организма на попадание бактерий, некорректной терапией и даже хроническим стрессом. Вдобавок к этому присутствие вируса простого герпеса в крови может спровоцировать не только рецидивы, но также язвы и инфицирование других областей тела.

Врач также добавила, что без соответствующего лечения вирус простого герпеса может вызвать осложнения. А именно генерализованную форму герпетической инфекции, герпетический энцефалит и герпетическое поражение глаз.