Герпес может быть вызван сильным стрессом или воздействием перепадов температуры, говорит врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева. Об этом она рассказала «Известиям».

Как говорит Ражева, вирусом простого герпеса можно заразиться при тесном контакте с кожей, слизистыми оболочками или слюной больного. При этом не важно, есть ли у человека симптомы герпеса или нет.

Ражева отмечает, что герпес остается в организме на всю жизнь.

«Сначала он селится в нервных узлах, то есть в скоплениях нервных клеток вне центральной нервной системы, и бездействует. Но при определенных обстоятельствах вирус будет проявляться, вызывая характерные симптомы. Первый эпизод герпеса протекает тяжелее, чем последующие».

Причинами герпетической сыпи Ражева называет стресс, переохлаждение, перегревание и длительное нахождение под солнечными лучами. При этом врач отмечает, что рецидивы герпеса никак не связаны с ОРВИ и гриппом и иммунитетом.

Если высыпания большие и болезненные, необходимо обратиться к специалисту. Ражева уточняет, что врач может прибегнуть к анализам для выявления ДНК возбудителя пузырьков.

Когда рецидивы бывают редко, а других заболеваний нет, следует использовать таблетки от герпеса, мази, считает Ражева, в данном случае неэффективны.