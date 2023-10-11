Психодерматология: как кожа реагирует на стресс
Психодерматология – это область медицины, изучающая взаимосвязь между психическими состояниями и кожными проявлениями.
Под воздействием внутренних факторов, таких как тревога, переживания и стрессовые ситуации, кожа может реагировать различными клиническими и симптоматическими проявлениями.
Подробнее об этом «Рамблеру» рассказал пластический хирург Илья Шаров.
«Когда речь заходит о психодерматологии, важно понимать ее сущность — это клинические и симптоматические проявления, вызванные внутренними факторами, такими как тревожность или стрессовые ситуации. Эти факторы могут быть связаны с работой, изменением климата или обстановкой в стране, их много, а проявляется все это на коже».
По его словам, на данный момент одно из главных проявлений психодерматологии — стрессовая алопеция.
На фоне стресса могут наблюдаться выпадение волос, вплоть до полного облысения.
Часто первые признаки появляются в демисезонный период, когда уровень кортизола (гормон стресса) повышается, а уровень серотонина и эндорфинов (гормоны счастья) снижается.
«Кожные проявления психодерматологии могут включать себя различные дерматозы и раздражения. Например, пациенты часто жалуются на “почесухи”, шелушение и покраснение на руках и лице. У женщин также может возникать выпадение бровей и ресниц, особенно при постоянных воздействиях на них, таких как наращивание ресниц или частое использование косметики, здесь к стрессовому фактору добавляется раздражающий фактор».
Еще одним признаком психодерматологии являются проявления в области сдавления белья.
Например, это может быть шелушение и покраснение в местах, где белье сильно сдавливает кожу.
Такие проявления соответствуют дерматитам и раздражениям, вызванным механическим воздействием.
«Важно отметить, что психодерматология требует комплексного подхода, включая не только лечение кожных симптомов, но и устранение стрессовых факторов. Регулярное психологическое консультирование может сыграть важную роль в улучшении состояния кожи и предотвращении дальнейших обострений».