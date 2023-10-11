$99.93-1.42105.69-1.35

Психодерматология: как кожа реагирует на стресс

Психодерматология – это область медицины, изучающая взаимосвязь между психическими состояниями и кожными проявлениями.

Психодерматология: как кожа реагирует на стресс
© Unsplash.com

Под воздействием внутренних факторов, таких как тревога, переживания и стрессовые ситуации, кожа может реагировать различными клиническими и симптоматическими проявлениями.

Видео дня

Подробнее об этом «Рамблеру» рассказал пластический хирург Илья Шаров.

«Когда речь заходит о психодерматологии, важно понимать ее сущность — это клинические и симптоматические проявления, вызванные внутренними факторами, такими как тревожность или стрессовые ситуации. Эти факторы могут быть связаны с работой, изменением климата или обстановкой в стране, их много, а проявляется все это на коже».

Шаров Илья Андреевич
Шаров Илья АндреевичВрач пластический хирург

По его словам, на данный момент одно из главных проявлений психодерматологии — стрессовая алопеция.

На фоне стресса могут наблюдаться выпадение волос, вплоть до полного облысения.

Часто первые признаки появляются в демисезонный период, когда уровень кортизола (гормон стресса) повышается, а уровень серотонина и эндорфинов (гормоны счастья) снижается.

«Кожные проявления психодерматологии могут включать себя различные дерматозы и раздражения. Например, пациенты часто жалуются на “почесухи”, шелушение и покраснение на руках и лице. У женщин также может возникать выпадение бровей и ресниц, особенно при постоянных воздействиях на них, таких как наращивание ресниц или частое использование косметики, здесь к стрессовому фактору добавляется раздражающий фактор».

Шаров Илья Андреевич
Шаров Илья АндреевичВрач пластический хирург

Еще одним признаком психодерматологии являются проявления в области сдавления белья.

Например, это может быть шелушение и покраснение в местах, где белье сильно сдавливает кожу.

Что делать в предобморочном состоянии

Такие проявления соответствуют дерматитам и раздражениям, вызванным механическим воздействием.

«Важно отметить, что психодерматология требует комплексного подхода, включая не только лечение кожных симптомов, но и устранение стрессовых факторов. Регулярное психологическое консультирование может сыграть важную роль в улучшении состояния кожи и предотвращении дальнейших обострений».

Шаров Илья Андреевич
Шаров Илья АндреевичВрач пластический хирург
Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости