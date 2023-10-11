Психодерматология: как кожа реагирует на стресс

«Кожные проявления психодерматологии могут включать себя различные дерматозы и раздражения. Например, пациенты часто жалуются на “почесухи”, шелушение и покраснение на руках и лице. У женщин также может возникать выпадение бровей и ресниц, особенно при постоянных воздействиях на них, таких как наращивание ресниц или частое использование косметики, здесь к стрессовому фактору добавляется раздражающий фактор».

Шаров Илья Андреевич Врач пластический хирург