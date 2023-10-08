Часто люди ощущают внезапный прилив жара, потемнение в глазах и затрудненное дыхание. Это все — симптомы предобморочного состояния. В такой ситуации человеку нужно экстренно оказать помощь до того, как случился обморок.

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“Рамблер” разобрался, что делать в предобморочном состоянии.

Что это такое

Предобморочное состояние — это компенсаторные процессы в человеческом организме, которые возникают из-за нарушений в снабжении мозга кровью. В этот момент появляется слабость в мышцах, кожа покрывается липким потом, появляется головокружение.

Причины предобморочного состояния

Помимо главной причины — недостаточного получения крови головным мозгом, есть масса других факторов, которые приводят к предобморочному состоянию. В качестве таких факторов выделяются:

Паразитарное заражение. Болезни щитовидной железы. Кишечные инфекции. Гипотония. Химическое отравление. Заболевания сердечно-сосудистой системы: аритмия, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь. Вирусный гепатит в хронической или острой форме.

Первая помощь при предобморочном состоянии

Все приему первой помощи во время предобморочного состояния направлены на то, чтобы предотвратить наступление полноценного обморока.

Нужно обеспечить в помещение доступ кислорода и принять комфортное положение. Все, давящие на грудь и шею, предметы, убрать. Для лучшего насыщения кислородом нужно сделать глубокие вдохи и выдохи. При затрудненном дыхании поможет нашатырный спирт. Снять приступ можно с помощью крепкого сладкого чая. Также можно выйти на улицу.

После того, как приступ прошел, нужно обеспечить организм большим количеством жидкости. Необходимо выпить несколько стаканов обычной воды.

При синдроме хронической усталости обязательно нужно принимать витамины и минералы, обеспечить все условия для нормального режима работы и отдыха.