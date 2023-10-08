Что делать в предобморочном состоянии
Часто люди ощущают внезапный прилив жара, потемнение в глазах и затрудненное дыхание. Это все — симптомы предобморочного состояния. В такой ситуации человеку нужно экстренно оказать помощь до того, как случился обморок.
“Рамблер” разобрался, что делать в предобморочном состоянии.
Что это такое
Предобморочное состояние — это компенсаторные процессы в человеческом организме, которые возникают из-за нарушений в снабжении мозга кровью. В этот момент появляется слабость в мышцах, кожа покрывается липким потом, появляется головокружение.
Причины предобморочного состояния
Помимо главной причины — недостаточного получения крови головным мозгом, есть масса других факторов, которые приводят к предобморочному состоянию. В качестве таких факторов выделяются:
- Паразитарное заражение.
- Болезни щитовидной железы.
- Кишечные инфекции.
- Гипотония.
- Химическое отравление.
- Заболевания сердечно-сосудистой системы: аритмия, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь.
- Вирусный гепатит в хронической или острой форме.
Первая помощь при предобморочном состоянии
Все приему первой помощи во время предобморочного состояния направлены на то, чтобы предотвратить наступление полноценного обморока.
- Нужно обеспечить в помещение доступ кислорода и принять комфортное положение. Все, давящие на грудь и шею, предметы, убрать. Для лучшего насыщения кислородом нужно сделать глубокие вдохи и выдохи. При затрудненном дыхании поможет нашатырный спирт. Снять приступ можно с помощью крепкого сладкого чая. Также можно выйти на улицу.
- После того, как приступ прошел, нужно обеспечить организм большим количеством жидкости. Необходимо выпить несколько стаканов обычной воды.
- При синдроме хронической усталости обязательно нужно принимать витамины и минералы, обеспечить все условия для нормального режима работы и отдыха.
Если вы заметили у себя предобморочное состояние, то срочно вызывайте врача. Самолечение не установит причину такой проблемы и после оказания первой помощи стоит проконсультироваться со специалистом.