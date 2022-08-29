Что делать, если человек упал в обморок: правила первой помощи

Потерять сознание может даже полностью здоровый человек: список причин огромен – от теплового удара до скрытых заболеваний, о которых это может свидетельствовать. Однако в первую очередь, перед тем, как ставить диагнозы, пострадавшему необходимо оказать срочную помощь. О том, как вовремя распознать симптомы и сделать это правильно – в инструкции «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Первые симптомы обморока

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Как правило, обморок наступает быстро, и человек не успевает среагировать на происходящее. Зачастую, люди осознают, что именно случилось, уже после того, как пришли в себя после отключки. И все же есть несколько признаков, по которым вы можете понять, что теряете сознание.

Сильное головокружение;

Холодный пот;

Белесая дымка перед глазами (всё как в тумане);

Нехватка воздуха и шум в голове;

Звон в ушах;

Чувство озноба;

Резкая слабость;

Легкое покалывание по всему телу.

Все эти признаки свидетельствуют о том, что человек находится в предобморочном состоянии и вот-вот потеряет сознание. Часто это происходит из-за того, что у человека резко снижается давление (возникает гипотония), а попытка организма насытить кровь кислородом приводит к слишком частому дыханию (гипервентиляции). Сами по себе эти симптомы не опасны, однако это не значит, что человек не имеет проблем со здоровьем.

Причины и виды обморока

Основная причина потери человеком сознания – резкое снижение кровотока в головной мозг. Как правило, это происходит из-за следующих обстоятельств:

Сердце не может качать кровь с должной интенсивностью;

Кровеносные сосуды не могут поддерживать давление и перекачать кровь к мозгу;

Недостаток жидкости или крови в сосудах.

При этом врачи разделяют причины обмороков на несколько видов.

Тепловой удар

Вкупе с обезвоживанием довольно часто становится причиной потери сознания. Обморок наступает на фоне перегрева организма и, как следствие, сбоя в кровеносной и нервной системах.

Обезвоживание

Также одна из наиболее распространенных причин потери сознания. К сильному обезвоживанию может привести потеря жидкости в результате обильного потоотделения, диареи, рвоты или недостаточного потребления воды. Кровь фактически становится слишком густой и сердце просто не может перекачать ее к головному мозгу.

Низкое давление

Как правило, это происходит из-за того, что кровеносные сосуды не имеют достаточного тонуса. В нормальном состоянии они должны быть достаточно напряжены, чтобы выдерживать нагрузку гравитации при изменении положения тела. Тонус кровеносных сосудов управляется вегетативной нервной системой, однако в силу различных причин сосуды могут стать менее эластичными, а система не успевать реагировать на изменения давления.

Малокровие

Анемия – это низкий уровень гемоглобина, недостаток красных кровяных телец. В результате кровь оказывается недостаточно насыщенной для того, чтобы доставить кислород к головному мозгу. Это может быть результатом кровотечения, недоедания или целого ряда заболеваний.

Нарушение сердечного ритма

Сбившийся сердечный ритм (аритмия, тахикардия, фибрилляция) – одна из самых опасных причин обморока. Это означает, что сердечные камеры работают слишком быстро и не успевают наполниться кровью в достаточном количестве между сокращениями. Обморок может наступить из-за неравномерного поступления крови к мозгу вследствие этого. Однако нарушения сердечного ритма могут свидетельствовать о том, что человек находится в критическом состоянии.

Вазовагальный обморок

Одна из самых частых причин. Он происходит из-за излишней стимуляции блуждающего нерва, вызывающего дисбаланс адреналина и ацетилхолинома. Первый ускоряет сердцебиение, сужает сосуды и ускоряет нервную деятельность, а второй – в точности наоборот. Из-за этого происходит сбой в системе, и сосуды не могут доставить достаточно крови к головному мозгу, в результате чего человек на некоторое время отключается.

Воздействие препаратов

Прием ряда лекарств и веществ – как легальных, так и запрещенных – могут также привести к обмороку. К ним относятся лекарства для понижения давления при превышении дозировки, некоторые антидепрессанты и седативные препараты, оказывающие воздействие на активность сердца, а также алкоголь и стимуляторы.

Как помочь потерявшему сознание

Если вы видите, что человек бледнеет, жалуется на головокружение и плохое самочувствие, начинает пошатываться и закатывает глаза или обмякает, то постарайтесь подхватить его прежде, чем он упадет или же как можно скорее помогите ему сесть или лечь.

Проверьте пульс и дыхание – если сердечный ритм слишком высокий или человек не дышит, то как можно скорее вызывайте скорую помощь. Если же дыхание и сердцебиение находятся в пределах нормы, предпримите следующие действия:

Положите человека на кровать или на пол в удобную позу;

Расстегните ворот его рубашки, ослабьте ремень и любые тесные элементы;

Приподнимите его ноги выше уровня тела – это позволит повысить давление и перенаправить кровоток к мозгу;

Положите смоченную холодной водой ткань на лоб;

Медленно и аккуратно приведите человека в чувства, не давая ему встать в течение нескольких минут во избежание повторного обморока.