Эксперт перечислил неожиданные причины появления герпеса

Эксперт Бохоркес перечислил неожиданные причины появления герпеса
Специалист по внутренним болезням из Кливлендской клиники в США Рафаэль Фернандес Бохоркес рассказал, по каким неожиданным причинам может появляться герпес и как от него избавиться. Его слова опубликованы в издании Helipraxis.
Известно, что герпес возникает в случае заражения вирусом простого герпеса. Он передается контактным путем, через поцелуи и использование одних предметов обихода (кружки, столовые приборы, полотенца).
Также герпес может быть вызван и другими факторами, создающими стресс для организма. Среди них:
- любые вирусные или простудные заболевания,
- сухость и трещины на коже, вызванные экземой или ожогом;
- слишком жаркая или слишком холодная погода;
- гормональные изменения;
- травмы губ;
- недосып;
- стресс.
Также эксперт добавил, что при проявлении первых признаков герпеса на губах стоит пересмотреть свое питание – ввести в рацион как можно больше продуктов с высоким содержанием лизина в составе. Например, яйца, курица, сыр, тофу, креветки, лебеда.
Ранее "Рамблер" рассказывал, сколько в норме может длиться простуда.