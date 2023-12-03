Эксперт Бохоркес перечислил неожиданные причины появления герпеса

Специалист по внутренним болезням из Кливлендской клиники в США Рафаэль Фернандес Бохоркес рассказал, по каким неожиданным причинам может появляться герпес и как от него избавиться. Его слова опубликованы в издании Helipraxis.

Эксперт перечислил неожиданные причины появления герпеса
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Известно, что герпес возникает в случае заражения вирусом простого герпеса. Он передается контактным путем, через поцелуи и использование одних предметов обихода (кружки, столовые приборы, полотенца).

Также герпес может быть вызван и другими факторами, создающими стресс для организма. Среди них:

  • любые вирусные или простудные заболевания,
  • сухость и трещины на коже, вызванные экземой или ожогом;
  • слишком жаркая или слишком холодная погода;
  • гормональные изменения;
  • травмы губ;
  • недосып;
  • стресс.

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Также эксперт добавил, что при проявлении первых признаков герпеса на губах стоит пересмотреть свое питание – ввести в рацион как можно больше продуктов с высоким содержанием лизина в составе. Например, яйца, курица, сыр, тофу, креветки, лебеда.

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