Терапевт рассказал, сколько в норме может длиться простуда

В норме простуда должна длиться не более 5-7 дней. Об этом "Москве 24" заявил врач-терапевт Алексей Хухрев.

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По словам специалиста, если спустя указанное время человек не выздоравливает, то стоит обратиться к врачу. Это особенно необходимо, когда к концу этого срока температура только нарастает, ведь обычно к 5-ому дню болезни она проходит.

Вместе с тем терапевт отметил отсутствие нормы, которая бы определяла, сколько раз допустимо болеть в течение одного сезона.

"Простуду вызывают десятки вирусов. Поэтому за сезон человек может болеть несколько раз. Если он заразился аденовирусом, то потом у него сохранится к нему иммунитет на какое-то время", – обратил внимание Алексей Хухрев.

Однако это не означает, что человек не сможет заболеть другим респираторным вирусом, если в его организм попадет новый возбудитель, резюмировал эксперт.