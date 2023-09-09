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ОРВИ: причины, симптомы, лечение

Сокращение ОРВИ расшифровывается как острые респираторные вирусные инфекции и используется для названия целой группы заболеваний, вызванных самыми разными вирусами, которые поражают верхние дыхательные пути, включая нос, горло, гортань и бронхи.

ОРВИ: причины, симптомы, лечение
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Самые распространенные симптомы ОРВИ, причина заражения и способы лечения - в материале "Рамблера".

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Симптомы ОРВИ

  • Насморк и заложенность носа
  • Боль, першение, раздражение в горле
  • Сухой или влажный кашель
  • Головная боль, слабость, быстрая утомляемость
  • Чихание
  • Ощущение жжения в глазах
  • Лихорадка и озноб
  • Боли в мышцах и суставах
  • Потеря аппетита

Опасность ОРВИ в том, что симптомы появляются через несколько дней после заражения, а до этого человек даже не знает, что уже представляет опасность для окружающих.

Причины ОРВИ

Главное, что происходит, - это заражение различными вирусами: риновирусом, аденовирусом, коронавирусом и другими. Как правило, заражение происходит воздушно-капельным путем, когда частицы вируса в организм попадают от больного человека.

Также вирус можно получить через контакт с зараженной поверхностью. Опасность представляют дверные ручки, кнопки лифта, поручни, перила и так далее.

Факторы риска

  • Близкий контакт с инфицированным человеком.
  • Посещение людных мест.
  • Слабый иммунитет.
  • Нарушение правил гигиены, отказ регулярно мыть руки.

Риск заражения могут снизить прививки против гриппа и пневмококковой инфекции.

Лечение ОРВИ

Лечение ОРВИ обычно направлено на снятие симптомов и укрепление иммунной системы организма. В большинстве случаев нет специфического лекарственного препарата для лечения ОРВИ, поскольку они вызываются вирусами, которые не поддаются антибиотикам.

Чаще всего врачи делают следующие назначения:

  • Прием противовирусных препаратов.
  • Симптоматическое лечение: жаропонижающие препараты для снятия боли и лихорадки, сосудосуживающие капли или спреи для облегчения заложенности носа в течение 2-5 дней, средства для облегчения кашля.
  • Покой и гидратация: больше отдыхать, пить воду, чай, компоты, морсы.
  • Укрепление иммунной системы: полноценное питание, витамины.
  • Соблюдение правил гигиены.

Важно обратиться к врачу, если симптомы ОРВИ усугубляются или не проходят в течение длительного времени. Врач может провести дополнительные исследования и назначить более специфическое лечение в зависимости от ситуации.

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