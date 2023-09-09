ОРВИ: причины, симптомы, лечение

Сокращение ОРВИ расшифровывается как острые респираторные вирусные инфекции и используется для названия целой группы заболеваний, вызванных самыми разными вирусами, которые поражают верхние дыхательные пути, включая нос, горло, гортань и бронхи.

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Самые распространенные симптомы ОРВИ, причина заражения и способы лечения - в материале "Рамблера".

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Симптомы ОРВИ

Насморк и заложенность носа

Боль, першение, раздражение в горле

Сухой или влажный кашель

Головная боль, слабость, быстрая утомляемость

Чихание

Ощущение жжения в глазах

Лихорадка и озноб

Боли в мышцах и суставах

Потеря аппетита

Опасность ОРВИ в том, что симптомы появляются через несколько дней после заражения, а до этого человек даже не знает, что уже представляет опасность для окружающих.

Причины ОРВИ

Главное, что происходит, - это заражение различными вирусами: риновирусом, аденовирусом, коронавирусом и другими. Как правило, заражение происходит воздушно-капельным путем, когда частицы вируса в организм попадают от больного человека.

Также вирус можно получить через контакт с зараженной поверхностью. Опасность представляют дверные ручки, кнопки лифта, поручни, перила и так далее.

Факторы риска

Близкий контакт с инфицированным человеком.

Посещение людных мест.

Слабый иммунитет.

Нарушение правил гигиены, отказ регулярно мыть руки.

Риск заражения могут снизить прививки против гриппа и пневмококковой инфекции.

Лечение ОРВИ

Лечение ОРВИ обычно направлено на снятие симптомов и укрепление иммунной системы организма. В большинстве случаев нет специфического лекарственного препарата для лечения ОРВИ, поскольку они вызываются вирусами, которые не поддаются антибиотикам.

Чаще всего врачи делают следующие назначения:

Прием противовирусных препаратов.

Симптоматическое лечение: жаропонижающие препараты для снятия боли и лихорадки, сосудосуживающие капли или спреи для облегчения заложенности носа в течение 2-5 дней, средства для облегчения кашля.

Покой и гидратация: больше отдыхать, пить воду, чай, компоты, морсы.

Укрепление иммунной системы: полноценное питание, витамины.

Соблюдение правил гигиены.