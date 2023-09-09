ОРВИ: причины, симптомы, лечение
Сокращение ОРВИ расшифровывается как острые респираторные вирусные инфекции и используется для названия целой группы заболеваний, вызванных самыми разными вирусами, которые поражают верхние дыхательные пути, включая нос, горло, гортань и бронхи.
Самые распространенные симптомы ОРВИ, причина заражения и способы лечения - в материале "Рамблера".
Симптомы ОРВИ
- Насморк и заложенность носа
- Боль, першение, раздражение в горле
- Сухой или влажный кашель
- Головная боль, слабость, быстрая утомляемость
- Чихание
- Ощущение жжения в глазах
- Лихорадка и озноб
- Боли в мышцах и суставах
- Потеря аппетита
Опасность ОРВИ в том, что симптомы появляются через несколько дней после заражения, а до этого человек даже не знает, что уже представляет опасность для окружающих.
Причины ОРВИ
Главное, что происходит, - это заражение различными вирусами: риновирусом, аденовирусом, коронавирусом и другими. Как правило, заражение происходит воздушно-капельным путем, когда частицы вируса в организм попадают от больного человека.
Также вирус можно получить через контакт с зараженной поверхностью. Опасность представляют дверные ручки, кнопки лифта, поручни, перила и так далее.
Факторы риска
- Близкий контакт с инфицированным человеком.
- Посещение людных мест.
- Слабый иммунитет.
- Нарушение правил гигиены, отказ регулярно мыть руки.
Риск заражения могут снизить прививки против гриппа и пневмококковой инфекции.
Лечение ОРВИ
Лечение ОРВИ обычно направлено на снятие симптомов и укрепление иммунной системы организма. В большинстве случаев нет специфического лекарственного препарата для лечения ОРВИ, поскольку они вызываются вирусами, которые не поддаются антибиотикам.
Чаще всего врачи делают следующие назначения:
- Прием противовирусных препаратов.
- Симптоматическое лечение: жаропонижающие препараты для снятия боли и лихорадки, сосудосуживающие капли или спреи для облегчения заложенности носа в течение 2-5 дней, средства для облегчения кашля.
- Покой и гидратация: больше отдыхать, пить воду, чай, компоты, морсы.
- Укрепление иммунной системы: полноценное питание, витамины.
- Соблюдение правил гигиены.
Важно обратиться к врачу, если симптомы ОРВИ усугубляются или не проходят в течение длительного времени. Врач может провести дополнительные исследования и назначить более специфическое лечение в зависимости от ситуации.