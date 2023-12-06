Терапевт Белова предостерегла от частого использования капель для носа

Чрезмерное и неправильное использование капель для носа может вызвать зависимость, предупредила терапевт Наталья Белова.

Терапевт предостерегла от частого использования капель для носа
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В беседе с Pravda.ru она рассказала, что сосуды в носу перерасширяются, тем самым вызывая заложенность носа. Это приводит к увеличению частоты использования капель, которые только усугубляют зависимость от препарата.

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Врач посоветовала прибегать к использованию сосудосуживающих препаратов только при назначении врача и на протяжении короткого промежутка времени.

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