Как остановить кровотечение из носа
Носовые кровотечения являются распространенным явлением и возникают, когда повреждаются кровеносные сосуды. Среди частых причин могут быть смена сезона, сухость, расчесывание, некоторые лекарства или же травмы. У людей, принимающих препараты, разжижающие кровь, носовые кровотечения могут быть сильнее и чаще, чем у других.
В большинстве случаев носовые кровотечения не опасны. Однако в некоторых случаях может потребоваться медицинская помощь. Как оказать себе первую помощь? Рассказываем в материале "Рамблера".
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Когда нужно вызвать скорую помощь?
- Носовые кровотечения сопровождаются большим, чем ожидалось, количеством крови.
- Кровотечение из носа длится более 30 минут.
- Вы чувствуете слабость или головокружение.
- Кровотечение из носа возникает после падения или несчастного случая. Это может сигнализировать о том, что у человека сломан нос.
Что делать при обычном кровотечении из носа?
- Сядьте прямо и наклонитесь вперед, чтобы кровь не попала в горло. Это может привести к удушью или расстройству желудка.
- Аккуратно высморкайтесь. Это удалит все сгустки крови.
- Ущипните себя за нос. Большим и указательным пальцами зажмите обе ноздри. Дышите через рот. Продолжайте щипать в течение 10-15 минут. Как объясняют эксперты Mayo Clinic, это оказывает давление на кровеносные сосуды и помогает остановить кровоток.
- Если кровотечение не прекращается, снова зажмите нос на срок до 15 минут. Не отпускайте по крайней мере пять минут, потом проверьте, остановилось ли оно, и продолжите. Обратитесь за скорой помощью, если кровотечение не остановилось после второй попытки.
Как предотвратить повторное кровотечение из носа?
- Не ковыряйте в носу и не сморкайтесь.
- Не поднимайте ничего тяжелого в течение нескольких часов.
- Также может помочь увлажнитель воздуха и пакет со льдом, приложенный к переносице.
- Если у вас снова пойдет кровь из носа, повторите попытку оказания первой помощи. На этот раз побрызгайте в обе ноздри назальным спреем, содержащим оксиметазолин. Сделайте это после того, как высморкаетесь. Затем снова зажмите нос.
Когда следует обратиться к врачу?
- У вас часто идут носовые кровотечения.
- У вас кровотечение из носа, и вы принимаете препараты, разжижающие кровь, например, аспирин или варфарин. В таком случае врач может скорректировать назначенную дозу лекарства.
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