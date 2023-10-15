Как остановить кровотечение из носа

Носовые кровотечения являются распространенным явлением и возникают, когда повреждаются кровеносные сосуды. Среди частых причин могут быть смена сезона, сухость, расчесывание, некоторые лекарства или же травмы. У людей, принимающих препараты, разжижающие кровь, носовые кровотечения могут быть сильнее и чаще, чем у других.