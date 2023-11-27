Осень и зима богаты на простудные заболевания. В числе их симптомов — заложенность носа, которая мешает нормально жить и работать. Отоларинголог Яна Новикова рассказала порталу «Подмосковье сегодня» о том, как избавиться от этого состояния в домашних условиях.

Горячий душ

Теплый влажный воздух снимет спазм сосудов, но не пересушит их. Также полезно провести промывание носа: можно как солевым растровом, так и обычной теплой водой.

Массаж активных точек

«Обычно рекомендуют массировать крылья носа или точку между бровями. Этот метод работает, если заложенность возникла из-за выраженного отека слизистой», — рассказала эксперт.

Если в носу есть слизь, первым делом промойте носовые ходы. Массировать точки следует не менее пяти минут. Постучите по крыльям носа и мягко надавите на область между бровями.

Дыхательная гимнастика

Отек, мешающий дыханию, можно снять с помощью дыхательных упражнений.

«Сначала нужно активно подышать одной половинкой носа, затем другой, и повторить это пять-десять раз. Потом нужно сделать 10-15 активных циклов вдох-выдох через обе ноздри», — объяснила медик.

После этой гимнастики массаж должен стать еще эффективнее.

Теплый компресс

Избавиться от заложенности носа можно также с помощью теплого компресса. Однако в его применении есть нюанс.

«Использовать надо влажное теплое полотенце, специальную солевую грелку или мешочек подогретой соли в течение 15-20 минут. Главное — не нагревать область вокруг глаз и не использовать этот метод при боли в пазухах», — пояснила Яна Новикова.

Капли для носа

Носовые капли также могут быть эффективны в борьбе с заложенностью носа. Но лишь при условии, что у вас нет аллергии на них.

«Допустимо закапывать в носовые ходы 2-3 капли сока алоэ до 3 раз в день, но только не у детей до 3 лет», — рассказала врач.