Раскрыт секрет пробиотиков в борьбе с запорами

Исследователи раскрыли секрет успеха пробиотиков в борьбе с запорами: он кроется в генах. Ученые выявили ключевые гены пробиотика Bifidobacteria longum, которые ускоряют моторику кишечника и позволяют решить глобальную проблему запоров.

© Ferra.ru

Прорывной метод использует мощь кластера генов abfA, усиливая способность пробиотика утилизировать арабинан - неперевариваемую клетчатку в кишечнике. На различных модельных организмах, включая мышей и человека, штаммы с кластером abfA превосходили другие, что свидетельствует о его ключевой роли.

Поскольку от запоров страдают от 10% до 15% населения Земли, это генетическое открытие открывает путь к целенаправленной пробиотической терапии. Больше не нужно выбирать пробиотики «наобум», теперь гены занимают центральное место в создании точных решений для здоровья кишечника.