Отоларинголог сообщил, как избавиться от храпа

С помощью активного образа жизни и специальной подушки можно избавиться от храпа, рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

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В беседе с “Вечерней Москвой” он сообщил, что на ночь также лучше воздержаться от приема пищи, чтобы не храпеть.

По словам врача, в России лишь немногие используют ортопедические подушки. Большинство соотечественников предпочитают большие подушки и используют их в вертикальном положении, что наносит вред шее, вызывая храп.

Отоларинголог уверен, что на протяжении сна человек не может влиять на свое положение тела. А вот ортопедические подушки вполне. По словам врача, они подходят как взрослым, так и детям.

Зайцев также отметил, что избавиться от храпа помогут движение и активный образ жизни на протяжении бодрствования.