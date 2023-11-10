Врач объяснил, чем опасен храп

Храп вовсе не так безопасен, как многие привыкли считать. В некоторых случаях он может привести к серьезным заболеваниям. Об этом врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал в беседе с News.ru.

© Кадр из фильма "Назад в будущее"

Специалист отметил, что храп обычно возникает у взрослых людей из-за искривления носовой перегородки. Результатом искривления становится разрастание нижних носовых раковин, вследствие чего дыхание становится неполноценным. Носовые раковины отекают, дышать через нос становится трудно, и рот человека открывается автоматически.

По словам Зайцева, в такой ситуации, когда полноценное носовое дыхание становится недостаточным, головной мозг не получает необходимого количества кислорода, что чревато риском инсульта и инфаркта.