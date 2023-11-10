Врач объяснил, чем опасен храп

Лор Зайцев объяснил, чем опасен храп
Храп вовсе не так безопасен, как многие привыкли считать. В некоторых случаях он может привести к серьезным заболеваниям. Об этом врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал в беседе с News.ru.
Специалист отметил, что храп обычно возникает у взрослых людей из-за искривления носовой перегородки. Результатом искривления становится разрастание нижних носовых раковин, вследствие чего дыхание становится неполноценным. Носовые раковины отекают, дышать через нос становится трудно, и рот человека открывается автоматически.
По словам Зайцева, в такой ситуации, когда полноценное носовое дыхание становится недостаточным, головной мозг не получает необходимого количества кислорода, что чревато риском инсульта и инфаркта.
Также врач отметил, что храп может стать причиной нарушения обменных процессов в организме и обострению неврологических заболеваний.