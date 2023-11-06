К чему может привести недостаток сна

Человеку требуется 7 и более часов сна в сутки, чтобы нормально функционировать. Однако из-за работы, детей или других дел у людей иногда просто не хватает времени на сон.

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Негативные последствия недостаточного количества сна могут подкрасться к вам незаметно и в конечном итоге нанести серьезный ущерб вашему здоровью, настроению и благополучию. О том, к чему приводит недостаток сна — в материале "Рамблер".

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Если вы регулярно испытываете недостаток сна, это может нанести серьезный ущерб вашему здоровью и качеству жизни. Если вы долгое время испытывали недостаток сна, вам даже может показаться нормальным проводить дни, чувствуя себя усталым и не в духе.

Когда речь идет о сне, важно не только количество часов, но и их качество. Например, шум, свет или физическая боль могут помешать вам провести достаточно времени на различных стадиях сна, особенно на стадиях глубокого и быстрого сна, что снижает качество вашего отдыха и способствует появлению симптомов недостатка сна.

Со временем последствия недосыпания могут нарастать, оказывая негативное влияние на многие аспекты организма и психики, пишет благотворительная организация HelpGuide.

К последствиям относятся: