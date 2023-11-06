К чему может привести недостаток сна
Человеку требуется 7 и более часов сна в сутки, чтобы нормально функционировать. Однако из-за работы, детей или других дел у людей иногда просто не хватает времени на сон.
Негативные последствия недостаточного количества сна могут подкрасться к вам незаметно и в конечном итоге нанести серьезный ущерб вашему здоровью, настроению и благополучию. О том, к чему приводит недостаток сна — в материале "Рамблер".
Если вы регулярно испытываете недостаток сна, это может нанести серьезный ущерб вашему здоровью и качеству жизни. Если вы долгое время испытывали недостаток сна, вам даже может показаться нормальным проводить дни, чувствуя себя усталым и не в духе.
Когда речь идет о сне, важно не только количество часов, но и их качество. Например, шум, свет или физическая боль могут помешать вам провести достаточно времени на различных стадиях сна, особенно на стадиях глубокого и быстрого сна, что снижает качество вашего отдыха и способствует появлению симптомов недостатка сна.
Со временем последствия недосыпания могут нарастать, оказывая негативное влияние на многие аспекты организма и психики, пишет благотворительная организация HelpGuide.
К последствиям относятся:
- Снижение уровня энергичности. Чувство усталости, вялости, отсутствие мотивации на работе, в школе и дома. В течение дня может возникать желание съесть сахар, выпить кофеин или вздремнуть.
- Проблемы с психическим здоровьем. Недостаток сна может вызывать плохое настроение и раздражительность, повышать риск развития депрессии и тревоги, а также влиять на способность справляться со стрессом и сложными эмоциями. В крайних случаях недостаток сна может даже вызвать галлюцинации и бред.
- Ослабление иммунной системы. Вы можете быть более склонны к частым простудам, инфекциям или респираторным заболеваниям.
- Нарушение мозговой деятельности, в том числе проблемы с обучением, концентрацией внимания и памятью. Недостаток сна может снизить творческий потенциал и способность решать проблемы, повлиять на способность к суждениям, координацию и скорость реакции. Более того, недостаток сна может ухудшить двигательные навыки не меньше, чем пьянство, что увеличивает риск несчастных случаев.
- Влияние на сердечно-сосудистую систему. Недостаток сна может спровоцировать развитие вредных воспалительных процессов, повысить артериальное давление и уровень сахара в крови, увеличивая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
- Проблемы в отношениях. Повышенное настроение и проблемы с гневом могут вызвать ссоры, а недостаток сна может также снизить половое влечение, даже уменьшить выработку гормонов и привести к проблемам с фертильностью.
- Изменения во внешности, включая преждевременное старение кожи.
- Повышенный риск серьезных проблем со здоровьем, включая инсульт, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера и некоторые виды рака.
- Недостаток сна напрямую связан с перееданием и набором веса. В организме есть два гормона, которые регулируют чувство голода. Грелин стимулирует аппетит, а лептин посылает в мозг сигналы о том, что вы сыты. Однако, когда вы не высыпаетесь, уровень грелина повышается, увеличивая и аппетит, и вы хотите есть больше, чем обычно. В то же время уровень лептина снижается, а это означает, что вы не чувствуете удовлетворения и хотите продолжать есть. Таким образом, чем больше сна вы теряете, тем больше пищи захочет ваш организм.