Врач дал совет, как защититься от коклюша

Для коклюша характерны приступы кашля и поражение дыхательных путей, сообщает врач Андрей Сахаров.

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В беседе со “Спортом экспресс” он рассказал, что главным источником инфекции является человек, который переносит эту болезнь.

Как правило, у взрослых коклюш протекает в легкой форме, отмечает Сахаров. А вот дети и новорожденные справляются с болезнью уже намного тяжелее.

Врач рассказал, что главный признак коклюша – это приступы кашля, которые сопровождаются спазмами. В течение двух недель кашель постепенно становится сильнее. Когда кашель начинает сопровождаться шумным вдохом, значит, наступила спазматическая стадия заболевания, которая может длиться около месяца, поясняет врач.

Сахаров уверен, что защититься от коклюша поможет вакцинация, которую необходимо проводить в детстве. Делать прививку можно детям начиная с трехлетнего возраста. Врач отмечает, что необходимо сделать три прививки с перерывом в полтора месяца.