Врач рассказал, какой кашель опаснее: сухой или влажный

Кашель является одним из главных симптомов острых респираторных вирусных инфекций. Он может быть как сухим, так и влажным. Какой из них более опасен для здоровья, "Аргументам и Фактам" рассказал Андреем Зайцевым.

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По словам специалиста, прежде всего врач пытается выявить именно тип кашля, так как от его природы зависит направление лечения. Так, при непродуктивном (сухом) кашле локализация воспалительного процесса ограничивается верхними дыхательными путями.

В случае продуктивного (влажного) кашля, в свою очередь, у пациента наблюдается поражение нижних отделов респираторного тракта. В подобной ситуации речь может идти об остром бронхите, обострении хронического бронхита или пневмонии, объяснил врач.

"У 15-20% больных к 3-5 суткам могут быть затронуты нижние отделы, что проявляется в виде трахеита, трахеобронхита. И тоже появляется влажный кашель", – отметил эксперт.