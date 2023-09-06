Врач-оториноларинголог Ольга Бегашева рассказала, какие симптомы ОРВИ могут сигнализировать о других заболеваниях. Об этом пишет РИАМО.

По словам медика, к типичным симптомам ОРВИ относятся: общее недомогание, боль в горле, кашель, насморк, лихорадка, головная, суставная и мышечная боли, расстройство стула и конъюктивит.

Однако эти признаки также характерны для большого количества инфекционных заболеваний, в том числе гриппа, пневмонии и коклюша, у которых могут быть опасные для жизни осложнения.