Малышева предупредила о смертельных и неизлечимых последствиях коклюша

Коклюш — опасное заболевание, способное привести к неизлечимым последствиям у взрослых. Об этом рассказала в программе «Жить здорово!» врач Елена Малышева.

© Unsplash

По словам специалиста, коклюш может вызвать сильный долгий кашель, который провоцирует развитие эмфиземы, а эмфизема - неизлечимая болезнь. Однако своевременная терапия поможет остановить ее развитие.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что коклюш — очень тяжелая инфекция, проявляющаяся затяжными приступами кашля. Приступы бывают настолько сильные, что у некоторых пациентов приводят к рвоте.

Дело в том, что патогенный микроб Bordetella pertussis разрушает слизистую дыхательных путей и раздражает рецепторы кашлевых центров. У взрослых людей кашель может продолжаться 4-6 месяцев.

По словам врачей, коклюш не только приводит к летальным исходам, но и обладает высокой контагиозностью. По данным исследований, если в окружении есть больной коклюшем, то вероятность заражения составляет 90%.

Продеус отметил, что своевременное выявление и лечение инфекции помогает избежать осложнений и развития эмфиземы, а также летального исхода. Для защиты детей от коклюша важна вакцинация.