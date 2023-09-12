Инфекционист Владимир Неронов и психотерапевт Хлоя Милавица в беседе с "РГ" рассказали, кто подвержен синдрому хронической усталости.

По словам Неронова, чтобы диагностировать данный синдром, необходимо, чтобы у пациента была снижена трудоспособность как минимум на 50% в течение полугода или более.

Принято считать, что синдром хронической усталости провоцируют переработки и отсутствие отдыха, но нередко причиной недуга также становится инфекционное заболевание. В частности, к развитию синдрома могут привести вирусы герпеса 6 и 7 типов:

"При определенных обстоятельствах - стрессы, травмы, отравления, сопутствующие заболевания - [вирусы] могут увеличивать активность и приводить к развитию синдрома хронической усталости", – подчеркнул эксперт.

Помимо герпеса к синдрому хронической усталости может привести вирусный гепатит B или С. Кроме того, усталость может быть спровоцирована низким уровнем гемоглобина.