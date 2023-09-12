Инфекционист Неронов рассказал, у кого возникает синдром хронической усталости
Инфекционист Владимир Неронов и психотерапевт Хлоя Милавица в беседе с "РГ" рассказали, кто подвержен синдрому хронической усталости.
По словам Неронова, чтобы диагностировать данный синдром, необходимо, чтобы у пациента была снижена трудоспособность как минимум на 50% в течение полугода или более.
Принято считать, что синдром хронической усталости провоцируют переработки и отсутствие отдыха, но нередко причиной недуга также становится инфекционное заболевание. В частности, к развитию синдрома могут привести вирусы герпеса 6 и 7 типов:
"При определенных обстоятельствах - стрессы, травмы, отравления, сопутствующие заболевания - [вирусы] могут увеличивать активность и приводить к развитию синдрома хронической усталости", – подчеркнул эксперт.
Помимо герпеса к синдрому хронической усталости может привести вирусный гепатит B или С. Кроме того, усталость может быть спровоцирована низким уровнем гемоглобина.
Если после сдачи анализов, назначенных терапевтом, никаких изменений не обнаружено, вполне возможно, что синдром хронической усталости может быть спровоцирован стрессом. В таком случае важно уделить внимание своему психическому здоровью, пояснила психотерапевт Милавица.
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