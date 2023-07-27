Пульмонолог назвал симптомы инфекционного воспаления легких

Врач-пульмонолог Антон Казеннов рассказал, какие симптомы указывают на инфекционное воспаление легких. Об этом пишет РИАМО.

По словам медика, при инфекционном воспалении человека беспокоят как общие симптомы воспалительного процесса, например, повышенная температура, озноб, упадок сил, так и "местные".

Ко второй группе врач отнес кашель с отделением мокроты, одышку и боль в грудной клетке на стороне поражения органа. При бактериальных инфекциях выделяется мокрота с гноем, зелено-желтого цвета.

Как объяснил пульмонолог, все эти симптомы встречаются при пневмонии. Самые неблагоприятные из них — это одышка, температура выше 38 градусов, которая не снижается с помощью жаропонижающих, а также гнойная мокрота.