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Пульмонолог Казеннов назвал симптомы инфекционного воспаления легких

Врач-пульмонолог Антон Казеннов рассказал, какие симптомы указывают на инфекционное воспаление легких. Об этом пишет РИАМО.

Пульмонолог назвал симптомы инфекционного воспаления легких
© РИА Новости

По словам медика, при инфекционном воспалении человека беспокоят как общие симптомы воспалительного процесса, например, повышенная температура, озноб, упадок сил, так и "местные".

Ко второй группе врач отнес кашель с отделением мокроты, одышку и боль в грудной клетке на стороне поражения органа. При бактериальных инфекциях выделяется мокрота с гноем, зелено-желтого цвета.

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Как объяснил пульмонолог, все эти симптомы встречаются при пневмонии. Самые неблагоприятные из них — это одышка, температура выше 38 градусов, которая не снижается с помощью жаропонижающих, а также гнойная мокрота.

Медик призвал обратиться к врачу при появлении первых симптомов воспаления легких, а также не заниматься самолечением.

Ранее врач назвала неочевидные симптомы больной печени.

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