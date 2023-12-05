Врачи назвали частые ошибки в лечении кашля

Кашель – симптом, характерный для многих заболеваний, отмечает доктор Мясников.

“Аргументы и факты” передают его слова о том, что кашель может сигнализировать о повышенной кислотности желудка, о синусите, астме и реакции на определенные препараты.

По словам другого эксперта, врача Ольги Зайцевой, существует мнение, что кашель – это что-то плохое, от чего стоит избавиться. Однако на самом деле в кашле нет ничего странного, так организм пытается бороться с вирусами и микробами, защищая от них дыхательные пути. Поэтому важно сохранить эту функцию организма, а не пытаться искоренить ее.

Врач отметила, что дыхательные пути должны избавляться от мокроты, иначе это чревато размножением вирусов. Важно сделать так, чтобы мокрота выводилась из организма, тем самым очищая дыхательные пути.

Мясников отметил, что антибиотиками лечить кашель тоже не стоит. Эти препараты направлены на устранение первопричины кашля. Употребление антибиотиков без назначения врача приводит к проблемам с желудком и к уничтожению полезной микрофлоры, которая защищает организм.

Врач отметил, что народные средства в борьбе с кашлем тоже могут быть опасны. Есть большой риск получить ожог при дыхании над горячим картофелем или водой. Постановка банок также чревата ожогами. Поэтому от такого лечения тоже следует отказаться.