Травматолог объяснил, что ни в коем случае нельзя делать при обморожении

При обморожении некоторые первым делом предпочитают отогреть замерзшую конечность при помощи горячей воды, однако делать этого не стоит, пишут "Известия" с ссылкой на слова травматолога-ортопеда Максима Королева.

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По словам специалиста, чаще всего в холода мерзнут кончик носа, мочки ушей и кончики пальцев. Вместо того, чтобы подвергать их взаимодействию с горячей жидкостью, которое может обернуться термическим ожогом, стоит придерживаться следующих действий.

Прежде всего замерзшую часть тела нужно разогреть, но другими методами: например, взять руками и сделать себе массаж до ощущения покалывания. После этого специалист рекомендует зайти в теплое помещение либо вернуться домой.

Во избежание неприятных последствий оптимальнее всего прогревать "пострадавшую" часть тела поначалу водой комнатной температуры, постепенно увеличивая ее градус, отметил травматолог.