Ортопед назвал 4 способа не упасть на льду

Ледяной дождь — не редкость в России зимой. В это время возрастают риски сломать конечность из-за скользких ступеней и асфальта. Однако есть решение.

Ортопед Дмитрий Китсов рассказал «Аргументам и фактам» о том, как избежать травм и переломов в зимний сезон после ледяного дождя.

Разминка

Перед выходом на улицу сделайте разминку. Это поможет разогреть мышцы и привести их в тонус, улучшив тем самым координацию.

Правильная обувь

Спасти от травм с переломами может обувь на нескользящей подошве. Лучше приклеить к ней наждачную бумагу или специальные насадки. Также следует отказаться от узкой обуви. Она ухудшает маневренность.

Правильная одежда

Не надевайте слишком длинную одежду, потому как в ней легко запутаться и упасть. Слишком легкая в свою очередь грозит переохлаждением и дальнейшим понижением мышечного тонуса. Проще говоря, вы будете хуже двигаться, что помешает вам держать равновесие.

Правильно ходите

Выходя на улицу после ледяного дождя, не засовывайте руки в карманы и не берите с собой ничего тяжелого. Кроме того, не шаркайте ногами и не скользите специально. В противном случае подошва обледенеет, и риск потерять равновесие повысится.