Врач назвал семь серьезных последствий жизни без отопления

Врач-фармацевт Аббас Канани объяснил, как жизнь в холодном доме может сделать вас более уязвимым к целому ряду заболеваний и состояний. Об этом он сообщил The Sun.

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Взрослые в возрасте 65 лет и старше, а также дети, особенно младше пяти лет, подвержены большему риску последствий проживания в холодном доме.

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Минздрав Великобритании рекомендует поддерживать температуру в комнатах, где вы проводите большую часть времени, на уровне 18°C или выше.

Повышение кровяного давления

Холод вызывает не только учащение сердцебиения, но и повышение кровяного давления. Кровеносные сосуды сужаются в ответ на холодную температуру. Это называется вазоконстрикцией.

"В результате повышается давление в остальной части кровеносной системы, и сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы перекачивать кровь по телу, что увеличивает частоту сердечных сокращений и кровяное давление".

Это нормальная реакция, но дополнительная нагрузка может привести к появлению кардиологических симптомов у людей с уже имеющимися заболеваниями, особенно во время физических нагрузок.

Потенциальный сердечный приступ или инсульт

Пожилые люди, как правило, сильнее ощущают холод с возрастом, что, по словам Аббаса, отчасти связано с замедлением естественного обмена веществ, а также с тем, что в их организме образуется меньше кровеносных сосудов.

Из-за этого кровь, а следовательно, и тепло, труднее доходит до конечностей, в результате чего они замерзают.

"Когда мы начинаем мерзнуть, наша кровь становится гуще, что может привести к тромбообразованию и сердечному приступу или инсульту. Важно оставаться в тепле зимой, если у вас есть сердечные заболевания".

Повышенный риск переохлаждения

При воздействии низких температур организм начинает терять тепло быстрее, чем оно вырабатывается, и длительное пребывание на холоде в конечном итоге приведет к расходованию накопленной организмом энергии.

"Это может привести к гипотермии или аномально низкой температуре тела, которая влияет на мозг, в результате чего человек не может ясно мыслить или хорошо двигаться".

Он добавляет, что гипотермия особенно опасна, потому что человек может не знать, что это происходит, и не сможет ничего с этим поделать.

Астма может обостриться

Если вы страдаете от астмы, холодная обстановка может ухудшить ваше состояние. Холодный воздух сухой, что раздражает дыхательные пути.

"Он также может заставить организм вырабатывать больше слизи, что может усугубить астму. Кроме того, в более холодном доме могут возникнуть проблемы с сыростью и плесенью, что может усугубить симптомы зимой".

Ослабляет иммунную систему

Жизнь в холодном помещении может означать повышенный риск простудиться.

"Некоторые исследования показывают, что низкие температуры могут влиять на иммунную реакцию. Нос и дыхательные пути выстланы слизью и крошечными, похожими на волоски структурами, называемыми ресничками, которые работают как барьер, задерживая вирусы, которые вы вдыхаете, и выводя их из дыхательных путей".

Слизь также содержит противомикробные вещества, которые помогают защитить организм от болезней. Однако вдыхание холодного сухого воздуха в зимние месяцы может повлиять на слизь и реснички, выстилающие нос и горло, сделав их работу менее эффективной.

Плохое психическое здоровье

Холодный дом влияет не только на ваше физическое здоровье, но и на психику.

Аббас говорит, что недавнее исследование показало: проживание в холодном доме увеличивает риск возникновения тяжелых психических расстройств в два раза для тех, кто ранее не страдал психическими заболеваниями, и в три раза для тех, кто ранее находился на грани тяжелых психических расстройств.

Повышается риск развития артрита

"Ваше тело более чувствительно к боли, когда становится холодно, и это может усугубить симптомы артрита, такие как боль и скованность, повреждение суставов, отеки и усталость", —объясняет Аббас.

Поскольку организм сохраняет тепло, ограничивая приток крови к конечностям и перекачивая больше крови в легкие и сердце, это может привести к скованности и боли в суставах.

Как сэкономить на отоплении без вреда для здоровья

На задних стенках радиаторов можно разместить отражатели из фольги, чтобы перенаправить тепло, которое обычно тратится на стены, обратно в дом, снижая потери энергии.

Кроме того, по возможности держите двери в доме закрытыми, чтобы тепло не уходило в менее используемые помещения.

Вы также можете использовать индивидуальные радиаторные клапаны, чтобы убавить отопление в комнатах, которые вы используете не так часто, и сконцентрировать энергию на ключевых помещениях, таких как гостиная или спальня.

Постарайтесь перейти на более толстое одеяло в холодные месяцы, если это возможно, и держите под рукой бутылку с горячей водой для самых холодных ночей.